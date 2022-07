Capitale della Siria famosa per tessuti decorati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale della Siria famosa per tessuti decorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DAMASCO

Significato/Curiosita : Capitale della siria famosa per tessuti decorati

Relativi per lo più alla sfera religioso-funeraria. museo studio del tessuto ([must) della fondazione antonio ratti, como. 171 pezzi di tessuti copti. museo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi damasco (disambigua). damasco (in arabo: , dimashq) è la capitale della siria. città storica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

