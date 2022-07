Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORA CIVILE

Significato/Curiosita : Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario

Le 12, il sole transita sul meridiano centrale. pertanto per confrontare l'ora indicata da queste meridiane con quella di un orologio da polso è sufficiente...

Chiamato anche «ora civile convenzionale». si badi bene tuttavia come tale riferimento valga a livello nazionale, dato che invece l'ora locale sarebbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

