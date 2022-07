Brillante, vivida, come può essere l immaginazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brillante, vivida, come può essere l immaginazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FERVIDA

Significato/Curiosita : Brillante, vivida, come puo essere l immaginazione

Obiettivi. keynes sa che il sistema di cambi fissi stabilito dagli accordi può essere mantenuto nel tempo, in presenza di economie molto diverse quanto a tassi...

Problemi, aiutando i suoi amici tommy e annika, con l'aiuto della sua fervida immaginazione e del suo altruismo. il romanzo si divide in 24 racconti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con brillante; vivida; come; essere; immaginazione; Coleottero di colore verde brillante ; Se è buona è brillante ; Rettili con la livrea di color verde brillante ; Lucertola di colore verde brillante ; come i piedi di chi è affetto da sindattilia; Principale... come il direttore di un ospedale; Non più fresche, come rose ormai vecchie; come dire incitati, spronati; Può essere condannato o sanzionato: __ di una pena; A volte può essere la miglior difesa; Come un essere che è maturato e si è sviluppato; Guardare senza il permesso e senza essere visti; Correre con l immaginazione : __ con la fantasia; Si dice di immaginazione vivace; Un aggettivo che spesso accompagna l'immaginazione ; Si cerca di farsela con l'immaginazione ;