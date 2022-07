Il Boris primo ministro inglese dal Luglio 2019 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Boris primo ministro inglese dal Luglio 2019. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : JOHNSON

Alexander boris de pfeffel johnson (new york, 19 giugno 1964) è un politico, giornalista e scrittore britannico. dal 23 luglio 2019 è leader del partito...

Lo era boris Godunov; boris che guidò la Russia; Una bevanda dell erboris ta; I fianchi di boris ; Il primo consiglio dell informatico: spegni e __; Il primo nome del compositore Amadeus Mozart; Si esprimo no a San Lorenzo con le stelle cadenti; Il primo nome di Edison; ministro che gestisce temporaneamente un dicastero; Cardinale e primo ministro di Luigi XIII; __ Anselmi: è stata la prima donna ministro in Italia; Divenne primo ministro della Cambogia nel 1976; La città inglese ... con il fumo grigio; Bersaglio... all inglese ing; Nell alfabeto inglese sta fra X e Z; Un inglese di Fulham o Wimbledon; Costellazione di luglio ; La fine di luglio ; Fu presa e distrutta il 14 luglio 1789; L attività svolta tra luglio e ottobre in campagna; Quello del campionato 2019 è andato alla Juve; Governatore della BCE dal 2011 al 2019 ; Ciclista ecuadoriano primo al Giro d Italia 2019 ; Ha ricevuto la Palma d Oro alla carriera al festival di Cannes nel 2019 ;