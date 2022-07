Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROVINCE

Significato/Curiosita : Bolzano e trento lo sono del trentino-alto adige

Il trentino-alto adige (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale...

114 della costituzione. attualmente le province italiane sono 110, includendo nel computo anche le province autonome di trento e di bolzano che svolgono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con bolzano; trento; sono; trentino; alto; adige; Il capoluogo tra bolzano e Verona; Nel centro di bolzano ; Sigla di bolzano ; Ha bolzano per capoluogo; I centro di trento ; Località turistica in provincia di trento ; Sigla automobilistica di trento ; Relativo al fiume che bagna trento e Verona; sono a capo degli stati monarchici; Un verdetto su cui sono tutti d accordo; sono la dinastia di Carlo Magno; Compose la colonna sono ra di Momenti di gloria; La vetta più alta del trentino -Alto Adige; Comune trentino ; Centro... del trentino ; Piatto povero trentino a base di frattaglie; Come un territorio ricco di alto rilievi; La vetta più alta del Trentino-alto Adige; Il più alto gruppo montuoso delle Dolomiti; Un salto in avanti o molto entusiasmo; La vetta più alta del Trentino-Alto adige ; Una nata nella Val d adige ; I nativi della Val d adige ; Valle dell Alto adige ; Cerca nelle Definizioni