Balia che allatta i neonati di altri - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : NUTRICE

Significato/Curiosita : Balia che allatta i neonati di altri

Scaturisce l’idea che il latte sia più forte del sangue: infatti, i neonati allattati dalla stessa balia vengono ritenuti fratelli ed è per questo che non possono...

Se stai cercando la giurisdizione del balì, vedi baliato. la balia (o nutrice) è una donna cui è stato affidato, spesso dietro compenso, l'incarico di...

