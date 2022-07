Azione di minore gravità punibile con semplici sanzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azione di minore gravità punibile con semplici sanzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : REATO BAGATELLARE

Significato/Curiosita : Azione di minore gravita punibile con semplici sanzioni

Colpevole, punibile. nella maggior parte degli ordinamenti, i reati vengono classificati, generalmente in due o tre categorie, a seconda della gravità. il codice...

Dell'anm palermo, nino di matteo, "solo i processi per i reati cosiddetti bagatellari, a carico dei poveracci, potranno giungere a conclusione prima della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

