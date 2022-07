Apporre un sedile in groppa a un cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apporre un sedile in groppa a un cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SELLARE

Significato/Curiosita : Apporre un sedile in groppa a un cavallo

Vettura poteva apporre scritta e colorazione diversi dai colori nazionali. nel maggio la lotus, prima del gran premio di spagna si presentò a jarama soppiantando...

La neuroradiologia della regione sellare si avvale principalmente dell'imaging a risonanza magnetica ed in secondo luogo della tomografia computerizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

