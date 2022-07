Si allena parlando una lingua da imparare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si allena parlando una lingua da imparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRONUNCIA

Significato/Curiosita : Si allena parlando una lingua da imparare

Pancrazio è diventata una delle più complete discipline da combattimento, poiché comprende tecniche diverse tra loro, ed allena quindi ad un uso generale...

Contiene il lemma di dizionario «pronuncia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pronuncia (en) pronuncia, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

Di lingua ggio volgare e sboccato; Lo è una lingua non più parlata; La lingua del Baldus. l eroe di Teofilo Folengo; Lo è la lingua bulgara; Luogo dove imparare ad andare a cavallo; Applicarsi per imparare ; Li usano i bambini per imparare a nuotare; Sedile con rotelle usato per imparare a camminare;