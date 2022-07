All accusativo fa me - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: All accusativo fa me. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosita : All accusativo fa me

(nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di preposizioni con l'accusativo e l'ablativo. i complementi diretti...

io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. può riferirsi a: io – satellite naturale di giove 85 io – asteroide scoperto nel 1865... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

