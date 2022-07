Si agganciano al collare dei cani prima di uscire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si agganciano al collare dei cani prima di uscire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUINZAGLI

Significato/Curiosita : Si agganciano al collare dei cani prima di uscire

Di un animale, con lo scopo di tenerlo sotto controllo. per i cani i guinzagli, obbligatori per legge in tutti i luoghi accessibili al pubblico, possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

