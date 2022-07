Abito giapponese dalle maniche larghe gia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abito giapponese dalle maniche larghe gia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KIMONO

Significato/Curiosita : Abito giapponese dalle maniche larghe gia

Kimono è una veste a forma di t, dalle linee dritte, che arriva fino alle caviglie, con colletto e maniche lunghe. le maniche solitamente sono molto ampie...

Entrambi i sessi e di tutte le età. il kimono è molto simile agli abiti in uso durante la dinastia cinese tang. il kimono è una veste a forma di t, dalle linee... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

