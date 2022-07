Abiti o arredi sacri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abiti o arredi sacri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Abiti o arredi sacri

Voce principale: sacrestia di san domenico maggiore. la sala degli arredi sacri, meglio nota come sala del tesoro per le immense ricchezze che ha custodito...

Dio, mentre per i paramenti non è mai stata prevista una "consacrazione", eventualmente vengono "benedetti". alcuni dei paramenti liturgici sono nei...