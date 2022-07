Vietato entrare: divieto di __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vietato entrare: divieto di __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCESSO

Significato/Curiosita : Vietato entrare: divieto di __

di prescrizione sono particolari tipi di segnaletica stradale verticale che comportano una prescrizione e sono posti nel punto dove inizia il divieto...

accesso aperto – modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca che ne consente accesso libero e senza restrizione accesso condizionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con vietato; entrare; divieto; In alcuni luoghi è vietato ; Proibito, vietato ; Non vietato ; Bloccano le auto parcheggiate dove è vietato ; Un pedaggio per entrare in centro; entrare ... appena; Meglio non entrare in quella nera; entrare con impeto; Un severo divieto di accesso; Cartello bianco con cerchio rosso: divieto di __; Severo divieto di accesso; Un rigoroso divieto ; Cerca nelle Definizioni