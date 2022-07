Il viaggio della squadra che gioca fuori casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il viaggio della squadra che gioca fuori casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRASFERTA

Significato/Curiosita : Il viaggio della squadra che gioca fuori casa

Finisca fuori dal terreno di gioco, si riprende l'azione con modalità diverse a seconda della squadra che per ultima ha toccato il pallone prima che uscisse...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi viaggio (disambigua). disambiguazione – "viaggiatore" rimanda qui. se stai cercando altri significati...

