Li usano i sarti per appuntare il tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li usano i sarti per appuntare il tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPILLI

Significato/Curiosita : Li usano i sarti per appuntare il tessuto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi spillo (disambigua). lo spillo è un oggetto usato per unire provvisoriamente due lembi di materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con usano; sarti; appuntare; tessuto; Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli; La usano i bambini in acqua; In molti lo usano per rilassarsi in casa; Si usano come antifurto; sarti na molto giovane; La sarti na dell atelier; Le sarti ne parigine; Lo sono sarti e calzolai; Si usa per appuntare riflessioni personali; Marcare un gol appuntare ; Servono per appuntare ; Danzatrice indiana tessuto variopinto; tessuto ghiandolare, sensoriale o di rivestimento; tessuto a quadrettini colorati ing; tessuto trasparente e leggero; Cerca nelle Definizioni