Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PASTELLI

Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli

pastelli a cera: di forma tonda, hanno come agglomerante la cera che conferisce loro un aspetto lucido. matite a pastello: sono simili ai pastelli secchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

