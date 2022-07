Uno dei colli romani... oltre ai noti sette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei colli romani... oltre ai noti sette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIANICOLO

Significato/Curiosita : Uno dei colli romani... oltre ai noti sette

Bizantini romania, basileia romaion o pragmata romaion, che significa "terra dei romani", "impero dei romani"; i bizantini si consideravano ancora romani (romaioi...

Escluso dalle antiche mura serviane, il gianicolo venne parzialmente incluso nelle mura aureliane. un'area del gianicolo era coperta di boschi sacri dedicati...

