L unico animale degli scacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unico animale degli scacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAVALLO

Significato/Curiosita : L unico animale degli scacchi

Nel gioco degli scacchi l'alfiere (, ) è uno dei pezzi a disposizione dei giocatori. assieme al cavallo è uno dei cosiddetti "pezzi leggeri", in contrapposizione...

Disambiguazione – "cavallo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cavallo (disambigua). il cavallo domestico (equus ferus caballus linnaeus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con unico; animale; degli; scacchi; Si trova in alcune strade strette: senso unico __; Un locale da piatto unico ; Può essere a senso unico ; unico meno uno; Un animale dormiglione; animale marino con tre cuori; animale che si nutre dei soli prodotti del terreno; L animale tto amico di Candy Candy; Studio degli esemplari del mondo vegetale; Si ottiene alla fine degli studi universitari; La messinscena... degli occhiali; Il capostipite degli antichi Greci; Un edificio... sulla scacchi era; Mossa speciale degli scacchi per proteggere il re; Lo sono metà degli scacchi ; Per strada e negli scacchi ; Cerca nelle Definizioni