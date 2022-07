Una brutta situazione meteorologica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una brutta situazione meteorologica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALTEMPO

Significato/Curiosita : Una brutta situazione meteorologica

Ferrari, quattro contro i tre della scuderia di maranello. le ferrari hanno una brutta partenza. carlos sainz jr. cede la prima posizione a max verstappen, che...

Url consultato il 18 dicembre 2020. maltempo in veneto: pioggia e vento eccezionali (pdf), su arpa veneto. ^ maltempo: situazione gravissima in carnia.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con brutta; situazione; meteorologica; Farne una brutta è fonte di imbarazzo; Donna brutta e dispettosa; Esce da una brutta situazione senza alcuna ferita; A fame una brutta non ci tiene nessuno; La sensazione di aver già vissuto in passato una situazione ; situazione di blocco senza alternative; Il suo filo denota una situazione difficile; Una situazione di pericolo incombente pronto a esplodere; Una piaga meteorologica per i campi; Cerca nelle Definizioni