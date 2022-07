Si trova nel panettone con i canditi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nel panettone con i canditi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UVETTA

Significato/Curiosita : Si trova nel panettone con i canditi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panettone (disambigua). il panettone (in lombardo panetùn o panetòn, afi: /pana'to()/, /pana'tu()/...

(vitis apyrena l.) è detta "uva o uvetta di corinto"; negli stati uniti d'america è nota come zante currants (uvetta di zante), oppure come thompson seedless... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

