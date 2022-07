Tremare come un telefono in modalità silenziosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tremare come un telefono in modalità silenziosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIBRARE

Significato/Curiosita : Tremare come un telefono in modalita silenziosa

Originale il 28 aprile 2009). ^ terremoto, 290 i morti. e la terra continua a tremare (video), su tg24.sky.it, 10 aprile 2009. url consultato il 20 aprile 2009...

un corpo capace di vibrare con una determinata frequenza, se viene investito da un'onda della stessa frequenza inizia a vibrare, ma tutti gli altri no... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

