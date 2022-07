Trattamento estetico ai piedi fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattamento estetico ai piedi fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDICURE

Significato/Curiosita : Trattamento estetico ai piedi fra

Tre elementi che contribuiscono al raggiungimento di un effetto estetico: il trattamento delle superfici, i rapporti tra pieni e vuoti, la disposizione...

Nei paesi asiatici per effettuare cure di podologia (il cosiddetto fish pedicure, che consiste nell'immergere i piedi in un piccolo acquario con i garra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con trattamento; estetico; piedi; Il trattamento di un cardinale; trattamento estetico delle estremità inferiori; trattamento esfoliante per la cute; trattamento con acqua dalla caviglia in giù; Trattamento estetico delle estremità inferiori; Tecnica di esfoliazione della pelle a scopo estetico ; Anestetico impiegato in piccoli interventi; Tipo di gas usato come anestetico ; Maltrattare con i piedi ; La comedy dove l attore è solo e in piedi ing; A volte pare che manchi sotto i piedi ; Acrobati che, supini, eseguono esercizi con i piedi ; Cerca nelle Definizioni