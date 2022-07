Tengono i capelli... o i panni stesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tengono i capelli... o i panni stesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOLLETTE

Significato/Curiosita : Tengono i capelli... o i panni stesi

Assicurare a un apposito sostegno, i vestiti appesi per l'asciugatura. le mollette contemporanee sono fabbricate in maniera molto economica mediante due rebbi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con tengono; capelli; panni; stesi; Si ottengono con una casa in affitto: entrate __; tengono informati gli automobilisti in viaggio; Sostengono i vetri delle finestre; Così sono detti i profughi che ottengono asilo; Il taglio coi capelli più lunghi alla nuca ing; capelli di un nero intenso; Ragazza scura di capelli ; Pulisce i capelli ing; Sinonimo di attaccapanni ; I panni che si lavano in famiglia; I panni lavati; Elettrodomestico per pulire i panni ; Distesi , sereni; Anestesi a dei parti naturali; Vasti, estesi ; Si usa per anestesi e locali; Cerca nelle Definizioni