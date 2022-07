Sull ambulanza suona in caso di emergenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sull ambulanza suona in caso di emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIRENA

Significato/Curiosita : Sull ambulanza suona in caso di emergenza

Investigativa. la vicenda ebbe molto risalto mediatico in quanto fu il primo caso di omicidi seriali in italia riconosciuto come tale e uno dei più sanguinosi...

La sirena appare principalmente nel folclore europeo, ma trova figure affini in quasi tutte le culture del mondo. da tener presente che tale sirena dell'immaginario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Lo dice sull altare chi si sposa; La settimana di vacanza sull a neve; Indicano i numeri sull orologio; sull e teste dei nuotatori e dei DJ; Il letto... da ambulanza ; Si carica sull ambulanza ; L ambulanza non teme il mare perché..; Si carica sull ambulanza ; Lo suona il musicista incantatore di ratti e bimbi; Si suona con una mazza; suona al tocco; Si suona per farsi strada; Nel caso ; Il caso del complemento di termine in latino; Si attiva in caso di pericolo; Rifugio in caso di guerra; Vi si corre nell emergenza ; Quello d emergenza fa ripartire l auto; Sono quattro quelle di emergenza dell auto; Quella d emergenza è segnalata da luci;