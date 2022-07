Struttura formata da molti pilastri uniti tra loro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Struttura formata da molti pilastri uniti tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLONNATO

Significato/Curiosita : Struttura formata da molti pilastri uniti tra loro

Di 3 milioni di euro passo tra i pilastri alla base: 124,90 metri distanza tra i pilastri: 72,25 metri larghezza dei pilastri: 26,08 metri primo piano altezza...

Un colonnato è una lunga sequenza di colonne collegate dalla trabeazione, che spesso costituisce un elemento autonomo, come nel famoso colonnato a curva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

