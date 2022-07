Strisce di carta usate negli imballaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strisce di carta usate negli imballaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRUCIOLI

Significato/Curiosita : Strisce di carta usate negli imballaggi

Spessori di carta di 1 mm possono attenuare la radiazione di molti ordini di grandezza. per avere una idea a 8 thz 10 cm di aria attenuano la radiazione di un...

Ininterrotta del materiale. il truciolo assume invece forme diverse nell'asportazione discontinua, quale ad esempio la piallatura. i trucioli non vanno dispersi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con strisce; carta; usate; negli; imballaggi; Una yankee a stelle e strisce ; Supereroe a stelle e strisce ; Ornare con strisce ; Dipinti a strisce ; Li elenca la carta dei dolci al ristorante fra; Comandante carta ginese fratello di Annibale; Per decorare i muri di casa: carta da __; Ricevuta fiscale di acquisto su striscia di carta ; Radiazioni elettromagnetiche usate anche in cucina; Il Riccardo che ha diretto Scusate se esisto; Strutture di carbonio usate in neurochirurgia; usate per preservare il parquet; È lunga negli aeroporti; Quelle pontine furono bonificate negli anni 30; Doppie negli oggetti; Sono doppie negli attrezzi; Il peso dell imballaggi o; Prodotto per imballaggi ; Rifinire gli imballaggi ; Quello vegetale si usa per imbottiture e imballaggi ; Cerca nelle Definizioni