Lo sport con fuoricampo... e diamanti ing - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BASEBALL

Lo sport con fuoricampo... e diamanti ing

il baseball (['besbl]; tradotto come pallabase o palla base, raramente...

