Sostenitore della non violenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostenitore della non violenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PACIFISTA

Significato/Curiosita : Sostenitore della non violenza

Quale, convinto sostenitore della non-violenza, rifiutò tutti i ruoli successivi in altri film che avessero a che fare con la violenza. nel 1971 partecipò...

Messa in pratica. secondo il dizionario italiano de mauro, l'aggettivo "pacifista" è attestato dal 1905, come derivato dall'aggettivo francese pacifique... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con sostenitore; della; violenza; Valoroso sostenitore ; sostenitore della Chiesa d Inghilterra; Leale e coraggioso sostenitore ; sostenitore sportivo; Lo era quello Cetra della canzone italiana; In auto ci sono quelli della frizione e del freno; L equivalente latina della dea greca Demetra; Il mare della riviera romagnola; Genere cinematografico con sangue e violenza ; Affrontano con violenza le loro vittime per rapinarle; Bob __: canta ispirandosi alla nonviolenza ; Muovere con violenza ; Cerca nelle Definizioni