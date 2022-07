Ce ne sono un miliardo in un metro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce ne sono un miliardo in un metro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NANOMETRI

Significato/Curiosita : Ce ne sono un miliardo in un metro

miliardi-1191346.html ^ metropolitana milanese, linea 4, su metropolitanamilanese.it. ^ metro4milano, m4 milano, su metro4milano.it. ^ metro b1, al...

Il nanometro ([nano'mtro] o [na'nmetro]; simbolo nm) è un'unità di misura di lunghezza, corrispondente a 10-9 metri (cioè un miliardesimo di metro... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con sono; miliardo; metro; In auto ci sono quelli della frizione e del freno; Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti; Lo sono i rimedi... se così sono i mali; sono 50 di grigio in un libro di successo; Equivale a un miliardo di miliardi; miliardo abbrev; Conta oltre un miliardo di utenti social; Corrisponde a un miliardo di byte; La si scrive senza metro ; L ecogoniometro per le ricerche subacquee; Nucleo abitato alla periferia di una metro poli; Li misura il galvanometro ; Cerca nelle Definizioni