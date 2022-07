Sono 50 di grigio in un libro di successo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono 50 di grigio in un libro di successo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : SFUMATURE

Significato/Curiosita : Sono 50 di grigio in un libro di successo

Cercando il film tratto da libro, vedi cinquanta sfumature di grigio (film). cinquanta sfumature di grigio (fifty shades of grey) è un romanzo scritto nel 2011...

Altre definizioni con sono; grigio; libro; successo; Lo sono i rimedi... se così sono i mali; Lo sono le Storie di san Francesco di Giotto; Fiori che possono essere da oppio; Lo sono nigeriani, senegalesi e libici; Piet, il pittore dell Albero grigio ; Un tono di grigio ; È ottimo sia quello nero che quello grigio ; Il grigio scuro della lavagna; Complicata, come la trama di un film o di un libro ; La tigre del libro della giungla; Una prestazione da libro d oro; Lo è Kaa nel libro della giungla; Chi lo è dalla fortuna, ha successo ; Insieme al pane in un successo di Silvio Soldini; Insieme a Margherita in un successo di Bulgakov; Sperimentare un insuccesso ; Cerca nelle Definizioni