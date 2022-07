Sono circa quattro in un mese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono circa quattro in un mese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SETTIMANE

Significato/Curiosita : Sono circa quattro in un mese

Lunazione, perciò, varia in un intervallo di circa 7 ore in eccesso o in difetto rispetto alla durata media. la durata media del mese sinodico è di 29 giorni...

Calendari moderni la settimana corrisponde a sette giorni. un anno è composto da poco più di 52 settimane: 52 settimane e un giorno 52 settimane e due giorni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

