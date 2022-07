Lo sono camomilla, tè o tisane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono camomilla, tè o tisane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INFUSI

Significato/Curiosita : Lo sono camomilla, te o tisane

Diffusi sono il tè al limone e il tè alla pesca. i sei tipi base di tè sono: il tè nero, il tè verde, il tè oolong, il tè bianco, il tè giallo e il tè postfermentato...

Dovrebbero essere infusi in acqua tra i 65 e i 75 gradi centigradi, mentre i tè con periodo di ossidazione più lungo dovrebbero essere infusi a temperature... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con sono; camomilla; tisane; Per zittire un impiccione: sono __ miei; sono circa quattro in un mese; Lo sono coloro che agiscono d impulso; sono giochi per neonati... musicali; Azienda produttrice di camomilla e infusi; L'effetto della camomilla o della valeriana; Lo sono tè e camomilla ; Un erba per tisane ; Ingrediente per tisane calmanti nome proprio; Elettrodomestico per tè e tisane ; Servono per le tisane ; Cerca nelle Definizioni