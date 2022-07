Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i caffè molto corti, o abiti rimpiccioliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISTRETTI

Significato/Curiosita : Lo sono i caffe molto corti, o abiti rimpiccioliti

La teoria della relatività ristretta (o relatività speciale), sviluppata da albert einstein nel 1905, è una riformulazione ed estensione delle leggi della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con sono; caffè; molto; corti; abiti; rimpiccioliti; sono giochi per neonati... musicali; In auto ci sono quelli della frizione e del freno; Ce ne sono un miliardo in un metro; Lo sono i rimedi... se così sono i mali; Un caffè senza caffeina, in breve; In caffè e latte; Può correggere un caffè ; Pregiato tipo di caffè ; I denti molto pronunciati del vampiro; Un salto in avanti o molto entusiasmo; Ha le orecchie molto lunghe; Genere musicale molto diffuso; Ballo che fu in gran voga presso le corti ; Pantaloni molto corti ed aderenti ing; corti al contrario; Cantavano quel bambino che giocava in un corti le; Lo sono gli abiti stracciati; Seta giapponese impiegata negli abiti nuziali; Luccicano sugli abiti da sera; Puntini su abiti ; Diminuiti, rimpiccioliti ; Cerca nelle Definizioni