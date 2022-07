Segnalatore acustico dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnalatore acustico dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLACSON

Il clacson (ma anche segnalatore acustico o avvisatore acustico) è un dispositivo elettromeccanico di segnalazione acustica per mezzi di trasporto. registrato...

