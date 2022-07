Un secondo piano ricavato dentro una stanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un secondo piano ricavato dentro una stanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOPPALCO

Significato/Curiosita : Un secondo piano ricavato dentro una stanza

Manierista di stile greco classico, e il campanile è ricavato in una delle torri, terminante a vela, frutto di una ricostruzione posticcia. porta di accesso ovest...

Altri quattro piani contengono due unità abitative ciascuno. vi è anche un soppalco, destinato all'area di servizio e coperto dal tetto a forma di dragone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con secondo; piano; ricavato; dentro; stanza; Si scelgono secondo i cibi; Il secondo nell ordine; Il secondo genito di Lady D; secondo i greci era il vento dell ovest; Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri; L altopiano calabrese; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano; Altopiano con montagne intorno o in mezzo; Materiale ricavato dalle zanne di elefante; Stupefacente ricavato dalle foglie di cannabis; Incasso, ricavato ; Spazio ricavato da una superficie piana; Il solido dentro i binocoli; Repubblica dentro al territorio italiano; Città stato dentro al territorio Italiano; Ha il bianco fuori e il rosso dentro ; Come una sostanza consigliabile... per i freddi; Ai...lati della stanza ; Sostanza allucinogena contenuta nel peyote; Non vede a distanza ; Cerca nelle Definizioni