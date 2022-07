Un ex schiavo nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ex schiavo nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIBERTO

Significato/Curiosita : Un ex schiavo nell antica roma

Invece considerato reo, e chiamato fuggitivo. nella roma antica, in particolare, un liberto era uno schiavo affrancato che generalmente continuava a vivere...

Parte del liberto (operae) e altre cose che in sostanza si presentavano come anticamera dei medioevali rapporti di servaggio. i doveri del liberto prevedevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

