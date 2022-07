Scatolina piena d inchiostro nella stampante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scatolina piena d inchiostro nella stampante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARTUCCIA

Significato/Curiosita : Scatolina piena d inchiostro nella stampante

Il suo antico uso. tale cartuccia era usata nelle armi da fuoco militari a carica frontale o avancarica: la base della cartuccia veniva tolta dal soldato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

