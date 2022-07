Scarsità di alimenti per cause naturali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarsità di alimenti per cause naturali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARESTIA

Significato/Curiosita : Scarsita di alimenti per cause naturali

Disambiguazione – "alimenti" rimanda qui. se stai cercando la normativa sui sussidi regolati dal diritto civile, vedi alimenti (diritto). disambiguazione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carestia (disambigua). una carestia è un fenomeno nel quale una larga percentuale della popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

