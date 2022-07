Sassi, frammenti di roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sassi, frammenti di roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIETRE

Significato/Curiosita : Sassi, frammenti di roccia

Chiesa di santa maria di idris, detta anche "santa maria de idris" o "madonna de idris", si trova a matera, all'interno dei sassi. si tratta di una chiesa...

pietre – aggregati naturali di minerali pietre – brano musicale di gian pieretti e poi di antoine e dei mat 65, del 1967 pietre – personaggio della serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con sassi; frammenti; roccia; sassi : Matera = faraglioni : x; I cittadini della Basilicata che vivono nei sassi ; Scrisse il dramma Assassi nio nella cattedrale; Il treno di un assassi nio; I frammenti di frutta secca o cioccolato sui dolci; frammenti di racconto; Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti; Quadro realizzato con frammenti ; Grosso frammento di roccia ; roccia scoscesa; Una roccia a fior d acqua; Saldo come una roccia ; Cerca nelle Definizioni