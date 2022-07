Il santo della notte di Capodanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il santo della notte di Capodanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SILVESTRO

Significato/Curiosita : Il santo della notte di capodanno

La notte di san silvestro, o vigilia di capodanno, corrisponde alla notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio (capodanno). essa è celebrata in diversi modi...

Significati, vedi silvestro (disambigua). silvestro è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: salvestro femminili: silvestra bretone: jelvestr... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con santo; della; notte; capodanno; santo __ o Silent Night; Un santo di Alessandria, Padre della Chiesa; Il santo di un... ballo; Il santo del 7 dicembre; Lo era quello Cetra della canzone italiana; In auto ci sono quelli della frizione e del freno; L equivalente latina della dea greca Demetra; Il mare della riviera romagnola; Sostenitore della non violenza; Sono vietati di notte ; Passaggio dal giorno alla notte ; L autista li usa di notte ; Si fa vivo a mezzanotte ; La festa di capodanno ; Su quello di capodanno ... non c è il controllore; Scoppia a capodanno ; Il capodanno vietnamita; Cerca nelle Definizioni