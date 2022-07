Un salto in avanti o molto entusiasmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salto in avanti o molto entusiasmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SLANCIO

Significato/Curiosita : Un salto in avanti o molto entusiasmo

2009). ^ schumacher in campo a san patrignano "questi ragazzi mi danno entusiasmo", in ilrestodelcarlino.it, 7 maggio 2009. url consultato il 29 marzo 2015...

Prove: tre prove di strappo e tre di slancio. si inizia con lo strappo per poi eseguire lo slancio. nello slancio, non è obbligatorio sollevare il peso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

