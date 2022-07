Ruscelli, piccoli corsi d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruscelli, piccoli corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIVOLI

Significato/Curiosita : Ruscelli, piccoli corsi d acqua

Anche conosciuta come "borgo dei ruscelli" o "venezia dell'umbria", per via dei corsi d'acqua che attraversano il piccolo centro della frazione: grazie ad...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rivoli (disambigua). rivoli (rìvole afi: /'ile/ ascolta[·info] in piemontese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con ruscelli; piccoli; corsi; acqua; ruscelli , fiumiciattoli; Nei mari e nei ruscelli ; I caratteristici ruscelli ni di Friburgo ted; ruscelli ; piccoli spazi atti a contenere; piccoli roditori della tundra artica; piccoli sotterfugi o trame nascoste; piccoli crostacei che si difendono avvolgendosi; In quella Ufficiale ci sono i bandi dei concorsi ; Giudica ricorsi ; Attrice USA che fece anche video-corsi di aerobica; Città principale della corsi ca; Sapida... come l acqua di mare; La usano i bambini in acqua ; Come certi pesci prelibati d acqua dolce; Galleggia sull acqua ; Cerca nelle Definizioni