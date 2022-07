Riunisce tutti i vescovi della Chiesa cattolica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riunisce tutti i vescovi della Chiesa cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCILIO

Significato/Curiosita : Riunisce tutti i vescovi della chiesa cattolica

La nomina dei vescovi nella chiesa cattolica è un procedimento complesso. i vescovi dimissionari, i vescovi delle diocesi vicine, i fedeli, il nunzio...

Medioevo concili di cartagine - serie di concili che videro la riunione dei vescovi dell'africa romana concilio di elvira (inizio iv secolo) concilio di ancira... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

