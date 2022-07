Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENSOLA

Significato/Curiosita : Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri

a francesco ii delle due sicilie per le nozze con maria sofia di baviera. segue il salotto di francesco ii: particolare è una consolle con un ripiano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mensola (disambigua). una mensola, in architettura, è un elemento orizzontale che sporge rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

