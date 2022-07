Lo ripetono tante volte gli induisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo ripetono tante volte gli induisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANTRA

Significato/Curiosita : Lo ripetono tante volte gli induisti

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mantra (disambigua). mantra (devanagari: ) è un sostantivo sanscrito maschile (raramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

