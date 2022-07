Riparano le mani dal freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riparano le mani dal freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTI

Significato/Curiosita : Riparano le mani dal freddo

Zona riparano il circondario, in parte, dalle correnti di aria fredda provenienti da occidente, ma non c'è nessun riparo dai venti veramente freddi di nord-est...

Proteggersi dal freddo, indossavano guanti a manopola in pelle. a causa della difficoltà di realizzazione, i guanti erano piuttosto rari nelle popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

