Ricevuta fiscale di acquisto su striscia di carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevuta fiscale di acquisto su striscia di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : SCONTRINO

Significato/Curiosita : Ricevuta fiscale di acquisto su striscia di carta

La magna carta libertatum (dal latino medievale, "grande carta delle libertà"), comunemente chiamata magna carta, è una carta reale dei diritti accettata...

Definitivamente sostituito il vecchio scontrino fiscale dal 01 gennaio 2021. la legge 26/01/1983 n. 18, che introdusse lo scontrino fiscale, è stata abrogata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

