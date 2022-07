Relativo al mare aperto, lontano dalla riva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al mare aperto, lontano dalla riva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PELAGICO

Relativo al mare aperto, lontano dalla riva

Casa in riva al mare, il gigante e la bambina (sul tema della pedofilia), per due innamorati, e itaca, dialogo metaforico di un marinaio al suo capitano...

Il dominio pelagico è, insieme al dominio bentonico, una delle due suddivisioni dell'ambiente marino. in base alla distanza dalla costa, è stato diviso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

