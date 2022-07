Realtà virtuale di Facebook - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realtà virtuale di Facebook. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METAVERSO

Significato/Curiosita : Realta virtuale di facebook

Servizi di rete sociale facebook e instagram, i servizi di messaggistica istantanea whatsapp e messenger e sviluppa i visori di realtà virtuale oculus...

Nell'uso colloquiale, un metaverso è una rete di mondi virtuali 3d incentrati sulla connessione sociale. il termine "metaverso" è nato nel romanzo di fantascienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

